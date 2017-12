Cherad Oussama sans difficultés

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 235 lecture(s)

Après le challenge de la Soummam et le cross militaire inter-régions, le magnifique site d’Acherchour dans la commune de Boukhelifa a abrité avant-hier le championnat national scolaire de cross-country pour les catégories des cadets et des minimes (filles et garçons) qui a été dédié à feu Idres Abdeslam, professeur d’EPS à Béjaïa. Ce championnat qui a réuni 404 athlètes venus de 37 wilayas a été rehaussé par la présence du président de la fédération du sport scolaire, du directeur de l’éducation de Béjaïa, du chef de daïra de Tichy, des élus de l’APC de Béjaïa, du président de la ligue d’athlétisme de Béjaïa ainsi que des membres de la ligue scolaire de Béjaïa. Concernant le volet technique, la première course à être programmée est celle des minimes filles (2,9 Km) a été dominée et gagnée par Hadj Abdelkader Naziha (Tlemcen) suivi de Ghoul Amel (Ain Defla) et de Belarbi Zoulikha (Chlef) alors que par équipes c’est la wilaya de Aïn Defla qui s’est adjugé le titre. Chez les minimes garçons (3,4 Km), c’est Makhlouf Elkheir (Bordj Bou Arreridj) qui a décroché la première place suivi de Yahia Mamoune Yasser (Souk Ahras) et de Daoud Abderahmane (Sétif). La wilaya de Tlemcen s’est offert la première place par équipe. Dans la catégorie des cadettes, Rezig Ghania (Chlef) a remporté la première place devançant respectivement Maamer Hadher (Chlef) et Amiche Bouchera (Tipaza) alors que la wilaya d’Aïn Defla a eu la première place par équipe. La course la plus spectaculaire et d’un niveau très appréciable est celle des cadets où l’international Cherad Oussama (Bordj Bou Arreridj) n’a pas trouvé de difficultés pour s’offrir la premier place dépassant respectivement Ouarghi Walid (Tébessa) Lefilef Aissa (Jijel). Ainsi, Aïn Defla s’offre le titre par équipe. À la fin de chaque course, des médailles et cadeaux ont été offerts aux lauréats dans une ambiance très conviviale. Signalons que ce national scolaire est qualificatif au championnat maghrébin qui aura lieu en Tunisie au mois de février prochain.

Z. H.