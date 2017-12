Black-out total sur le mercato

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 292 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB poursuivent leur stage bloqué hivernal à Tipaza, sous la houlette de Mounir Zeghdoud, dans de très bonnes conditions avec la présence de la majorité des joueurs excepté Hadjidj toujours convalescent. Le staff technique qui a élevé la charge lors des deux premiers jours en travaillant matin et soir, a revu le travail à la baisse pour donner la chance aux joueurs de récupérer et de souffler un peu avant le match amical qui est programmé pour aujourd’hui contre un adversaire non encore connu. Ce stage qui s’achèvera, demain vendredi, sera aussi une occasion pour recharger les batteries afin d’affronter la seconde phase du championnat qui débutera le 5 janvier prochain avec un match très important qui attend les Béjaouis au stade de l’UMA contre le RCR, à huis-clos. Sur un autre volet et après avoir libéré Belhani et Moussi, d’autres joueurs seront sur la liste des libérables si la direction arrive à dénicher les quatre joueurs autorisés lors de ce mercato hivernal. L’opération du recrutement est au poids mort à la JSMB car après 15 jours de son ouverture, le club n’a assuré aucune nouvelle recrue. Plusieurs joueurs ont été ciblés ces derniers jours, à l’image du gardien Khedairia, de Delhoum, de Mellouli et d’autres mais aucune confirmation de transfert n’est venue rassurer les fidèles de la JSMB qui commencent réellement à s’impatienter et douter de l’avenir du club. La direction du club, à sa tête le comité délégué, fait de son mieux pour garantir des éléments capables de donner un plus lors de la phase retour. Ils sont en contact avec plusieurs éléments des trois compartiments afin de combler le vide provoqué par un effectif tout juste moyen. Boualem Tiab, qui devrait regagner le pays hier, a instruit les membres du comité délégué pour entamer le versement d’une ou deux mensualités, afin de booster les joueurs à fournir plus d’efforts et aller de l’avant pour bien entamer la phase retour.

Khedaïria attendu hier pour finaliser

D’après une source proche de la direction de la JSMB, le goal Khedaïra a presque tout conclu avec les dirigeants béjaouis. Il était attendu hier à Alger pour régler certains détails afin de signer son contrat avec les Vert et Rouge. D’après la même source, l’ex-gardien de l’ESS avait un rendez-vous avec le manager général, Brahim Zafour, à Alger, pour finaliser, car il a donné son accord de principe pour défendre les couleurs de la JSMB lors de la phase retour.

Match amical JSMB - NARB Reghaïa, aujourd’hui

Le stade Raâda de Reghaïa abritera aujourd’hui une joute amicale entre la JSMB et le NARBR local, après quatre jours de stage bloqué à Tipaza. Cette rencontre sera une occasion pour le coach Zeghdoud de voir à l’œuvre ses poulains après une certaine charge appliquée lors du stage.

Z. H.