«L’ESMK est à prendre au sérieux»

Il ya 6 heures 57 minutes

Le milieu de terrain du MO Béjaïa, Yacine Salhi, parle dans cet entretien de la préparation du club et du match de coupe contre l’ESMK.

La Dépêche de Kabylie : Quel bilan faites-vous du stage de Blida ?

Yacine Salhi: Je pense qu’il est positif sur tous les plans car nous avons travaillé durement en touchant à tous les aspects. Le coach nous a fait suer au sens propre du terme pour être fin prêts pour le match de demain et la reprise du championnat. Nous avons joué un match amical qui a été bénéfique pour nous en dehors du score, car le plus important est de renforcer la cohésion du groupe.

Un match important vous attend demain contre l’ESM Koléa. Comment l’abordez-vous ?

Ça ne sera pas facile devant l’équipe de l’ESMK qu’il faut prendre très au sérieux malgré qu’elle évolue dans un palier inférieur. Nous allons jouer pour décrocher notre billet qualificatif qui va nous motiver pour la reprise du championnat qui débutera dans une semaine. Tous les joueurs sont armés d’une grande volonté pour passer ce tour et espérer aller le plus loin possible dans une compétition qui possède un charme particulier.

Les supporters se préparent à envahir le stade Brakni pour vous soutenir. Un message à leur adresser…

On a besoin de leur soutien car on jouera en déplacement et on fera tout notre possible pour leur offrir la qualification et retourner à Béjaïa avec le ticket qualificatif. Le plus important pour nous c’est le championnat. On doit bien négocier cette seconde phase pour garder notre place sur le podium et accéder en fin de saison.

Propos recueillis

par Z. H.