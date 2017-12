La qualif’, seul objectif

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 272 lecture(s)

Le stade Brakni de Blida sera le théâtre, demain, d’une belle empoignade entre l’ESM Koléa et le MO Béjaïa comptant pour les 32es de finale de la coupe d’Algérie.

Les joueurs du MOB, qui boucleront demain leur stage bloqué de 10 jours, sont fin prêts pour la compétition et le coach Biskri ne devrait pas trouver de difficultés pour composer une équipe compétitive capable de passer l’écueil de l’ESMK, car ayant à sa disposition tous les joueurs exceptés Rahal (suspendu), Baouali et Bentayeb libérés. Le staff technique béjaoui avait testé certains joueurs capables de remplacer les absents lors du match amical du lundi passé contre le SC Blida, gagné par 7 à 0 et a vu les capacités de la nouvelle recrue, Hichem Cherif qui a joué toute une mi-temps. Certes le MOB part favoris sur papier dans ce match devant une équipe de DNA qui occupe la 5ème place au classement général, mais les camarades de Belkacemi doivent se concentrer au maximum devant les bois pour éviter le manque d’efficacité et ils doivent aussi jouer jusqu’au sifflet final de l’arbitre, pour s’éloigner du syndrome des fins de matchs qui a coûté cher au club lors des matchs du championnat.

Z. H.