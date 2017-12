«Seule la qualification nous intéresse»

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 302 lecture(s)

Pour l’attaquant Mehdi Benaldjia, la victoire à l’issue du match de coupe face à l’ES Ben Aknoun est impérative. Pour cela, il affirme que l’équipe fera tout pour arracher la qualification.

La Dépêche de Kabylie : L’équipe a bouclé le stage de préparation d’Aïn Benian. Comment jugez-vous le travail effectué ?

Mehdi Benaldjia : On a cravaché lors de ce stage, car on notre seul objectif est de bien préparer le reste du parcours. Tous les joueurs se sont donnés à fond et Dieu merci, le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions. Maintenant, on est prêts pour la reprise de la compétition. On fera tout pour réussir un bon parcours.

Votre équipe jouera son match de coupe face à l’US Ben Aknoun demain (ndlr aujourd’hui). Des appréhensions ?

C’est un match de coupe et il sera certainement très difficile. Notre adversaire jouera, sans doute, le tout pour le tout pour nous surprendre. De notre côté, on abordera la rencontre avec la ferme intention de gagner la partie et se qualifier au prochain tour. On veut se qualifier en coupe pour entrevoir la suite du championnat avec un bon moral.

Vous concernant, vous étiez le meilleur joueur de la JSK lors de l’aller. Vous prétendez sûrement à réussir d’autres belles performances…

C’est normal, je joue à la JSK je ferai tout pour que le club réalise de bons résultats. Pour ce faire, je travaille durement, pour être à la hauteur de la confiance placée en moi.

Sinon, votre club a réussi un parcours décevant lors de la première phase. Décidés à revenir en force ?

Effectivement, le parcours réalisé lors de la première phase était décevant. Cependant, pour cette phase retour, notre objectif est de récolter le maximum de points possible. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Et pour cela, on fera tout pour réussir une meilleure manche.

Un message aux supporters ?

On leur demande d’être derrière l’équipe et de nous soutenir dans les différentes rencontres. Leur soutien sera très bénéfique pour nous et nous motivera davantage dans les différents rendez-vous qui nous attendent. En tant que joueurs, on leur promet de faire le maximum pour réussir des résultats satisfaisants.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi