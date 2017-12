Gare aux surprises !

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 531 lecture(s)

La JSK accueillera, cet après-midi à 17h au stade du 1er Novembre, la formation de l’ES Ben Aknoun pour le compte des 1/32es de finale de la coupe d’Algérie.

La JSK prétend à se qualifier aujourd’hui en coupe, avant de se consacrer à la phase retour du championnat à partir du week-end prochain. Même si leur mission s’annonce difficile, toutefois les équipiers de Redouani ne jurent que par la qualification au cours de cette confrontation. «Les matchs de coupe sont toujours difficiles même lorsqu’on affronte des équipes qui jouent dans un palier inférieur. Sans doute, cette équipe de Ben Aknoun fera tout pour nous surprendre et réaliser l’exploit. Cependant, on jouera le match avec la ferme intention de le gagner pour assurer la qualification au prochain tour. Une qualification en coupe sera très bonne pour le moral», a déclaré le défenseur Cheti. Ainsi, les joueurs semblent déterminés à s’offrir leur adversaire. Côté effectif, l’attaquant Adel Djabout, blessé, ne sera pas concerné par le match. Souffrant du ligament latéral, le joueur est out pour 15 jours au moins. Cependant, le coach Aït Djoudi compte utiliser toutes ses cartes gagnantes cet après-midi.

L’équipe depuis hier à Tizi-Ouzou

Par ailleurs, la JSK a rallié la ville des Genêts hier au début d’après-midi, après avoir effectué un stage à Ain Benian. Les équipiers de Benaldjia devaient effectuer une séance récupération dans l’après-midi pour récupérer du long voyage. Le coach Aït Djoudi devait apporter ses derniers réglages avant le match d’aujourd’hui face à l’ES Ben Aknoun.

