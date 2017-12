Feraoun pour la passe de six

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 256 lecture(s)

Scindée en deux jours, la 9e journée du championnat de la division Pré-honneur, qui a débuté hier, se poursuivra cet après-midi avec deux matches au programme. Ainsi, le leader du groupe, l’Olympique Feraoun, invaincu depuis le début du championnat, est décidé à ne pas s’arrêter en si bon chemin. Il veut s’offrir un sixième succès consécutif, pour confirmer sa bonne santé à l’occasion de la réception du BC El Kseur, et creuser, par là, l’écart sur ses poursuivants immédiats. Ainsi, pour la réception de la bonne équipe du BC El Kseur, les choses sont claires pour le leader, appelé à se battre sur tous les fronts pour engranger les points de la victoire et conserver son leadership. Mais les visiteurs, qui ne viendront, sans doute, pas à Feraoun pour faire du tourisme, essayeront d’accrocher le leader chez lui. Pour cette rencontre, les camarades de Bouzid Djaâfri partent, certes, avec les faveurs du pronostic, mais la prudence est de mise. Pour les hommes de Halim Bourdjah, il s’agira surtout de préserver leur dynamique de victoires à domicile, bien que l’adversaire présente de solides arguments. Intraitables à domicile, où ils ont fait le plein, les coéquipiers de Saïdi entendent continuer sur leur lancée, surtout que le collectif des attaquants crache le feu depuis l’entame de cet exercice. Cela dit, leur mission n’annonce pas de tout repos, même si sur papier, ils partent largement favoris. La méfiance sera la devise de la formation locale qui tablera sur une victoire au détriment des gars de Béjaïa, puisqu’ils ont l’avantage du terrain et du public. Notons qu’hier vendredi, le NRB Semaoun, qui veut absolument rester collé au leader, devait donner la réplique à l’IRB Bouhamza chez ce dernier, alors que le WA Felden devait recevoir l’US Béni Mansour dans un duel entre outsiders. Quant à la formation du WRB Ouzellaguen, elle devait se déplacer chez l’US Sidi-Ayad, alors que l’ASTI Darguina devait affronter la formation de l’ES Ighil Ali à domicile.

S. H.