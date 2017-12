Belle affiche à Béni Douala

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 308 lecture(s)

La 12e journée de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou dans ses groupes B et C se poursuivra cet après-midi avec le déroulement des sept rencontres restantes. Dans le groupe B, le leader, l’US Bouhinoun, ira rendre visite à son voisin l’E Aït Ouanèche (Béni Douala) dans un derby qui s’annonce chaud entre les deux formations, dont la rivalité sportive ne date pas d’hier. Les hommes de Benidir, qui se sont déjà assuré le titre hivernal, ne sont pas partis pour passer un après-midi tranquille face aux gars d’Ath Ouanèche, hyperémotives pour s’offrir le leader. Toujours dans le haut du tableau, l’US Tala Athmane recevra l’US Sidi Belloua au stade de Tikobaïne. Un autre derby entre deux équipes de la commune de Tizi-Ouzou qui ne sera pas sans intérêt, notamment pour les jeunots de Tala Athmane qui sont condamnés à s’imposer afin d’éviter de compromettre leurs chances dans la course pour l’accession. Dans le groupe C, le chef de file, le NA Redjaouna, qui s’est incliné, pour la première fois de la saison, mardi dernier, se déplacera cette fois-ci chez la formation de l’US Ikhelouiène avec une grosse envie de se racheter. Un pari qui semble à la portée des hommes de Mazira, déterminés à renouer avec le succès. Cependant, la prudence devrait être de mise chez les gars de Redjaouna qui auront fort à faire face à une équipe d’Ikhelouiène qui ne se laissera pas faire. Pour sa part, l’OC Makouda, qui n’est pas totalement écarté de la course au titre, notamment après sa victoire mardi dernier aux dépens du leader, accueillera le HC Azazga. Une occasion pour les Olympiens d’enchaîner un autre succès, pour entrevoir la suite du parcours avec plus de confiance et un moral gonflé à bloc. À Tigzirt, la JS El Kelaâ recevra l’US Djemaâ Saharidj dans un match de confirmation entre deux équipes qui affichent une bonne santé ces dernières semaines.

S. K.