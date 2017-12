Benslimane quitte la barre technique

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 202 lecture(s)

Le coach Didine Benslimane a quitté la barre technique du RC Seddouk .Cette décision a été prise à l’amiable entre l’entraîneur et les dirigeants du club. Contacté, l’intéressé a confirmé la information : «La séparation s'est faite sans bruit. Le métier d'un entraîneur est ainsi fait. Un jour, on est là, un autre, on est ailleurs». Benslimane a tenu, en outre, à préciser qu’il ne pouvait plus assumer sa tâche au vu de «la pression que vit le club depuis l'entame de la compétition». «J’espère que la situation va s’améliorer et que l’équipe montrera un meilleur visage à l’avenir pour atteindra ses objectifs», poursuit-il.

Walid Ouchetla aux commandes

Après le départ de Benslimane, les dirigeants du RCS ont jeté leur dévolu sur son adjoint Walid Ouchetla qui a accepté de prendre le train en marche. L'enfant du RCS, qui était sur la main courante lors du classico face au CRBAO, comme adjoint, a déjà drivé dans un passé récent le club chez les jeunes catégories .Ainsi donc, l’appel des dirigeants ne l'a pas laissé indifférent, puisqu’il a accepté la mission de coacher l’équipe. Ouchetla aura donc la lourde tâche de remotiver la troupe afin de se relancer dans le championnat, sachant que cette dernière reste toujours en course pour l’accession.

Zahir Ait Hamouda