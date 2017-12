Les jeunes catégories cartonnent

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 341 lecture(s)

Dans le cadre de la quatrième journée du championnat de division honneur Béjaïa, les cadets du RC Seddouk, drivés par Younès Ouakli, ont enregistré leur quatrième succès d’affilée en l’emportant cette fois-ci face au NRB Semaoun (7 à 5) au terme d’une rencontre très ouverte et prolifique en buts. De leur côté, les minimes, encadrés par le duo Lachi - Adjaoud, ont été tenus en échec par le même adversaire sur un score de parité d’un but partout. Pour leur part, les juniors ont atomisé leurs homologues du CRB Aokas sur un score sans appel de cinq à deux. Ainsi, les protégés du duo Louala - Hamlat dominent en long et en large leur championnat avec trois longueurs d’avance sur leurs vis-à-vis du jour, sachant qu’ils comptent un match de retard face à l’AS Oued Ghir. A noter que l’attaque écrase tout sur son passage, ayant frappé 43 fois en sept rencontres jouées. Ainsi donc, les coéquipiers de Souagui semblent bien partis pour battre tous les records, s'offrir un nouveau titre de champion et enrichir leur palmarès, déjà bien étoffé.

Z. A. H.