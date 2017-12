Derby à grands enjeux

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 238 lecture(s)

Le stade OPOW de Béjaïa sera le théâtre d'un derby alléchant entre les deux formations phares de la ville, l’US Soummam et l’USM Béjaïa en l’occurrence.

Ce derby tient en haleine les supporters des deux camps qui attendaient avec impatience ce duel entre les deux voisins qui s’affronteront pour la première fois cette saison. Un rendez-vous prévu cet après-midi. Ainsi, cette rencontre sera déterminante pour les camarades de Bouali qui vont devoir se battre becs et ongles pour préserver leur avance d’un point sur le dauphin, dans ce match à fort enjeu, entre un leader qui veut maintenir à une distance respectable ses concurrents et des Unionistes d’Ighil Ouazzoug qui entendent confirmer leur réveil et se rapprocher du podium, pour l’espoir jouer la carte de l'accession, puisque dix-neuf matchs restent encore à jouer. Les dés sont loin d'avoir été jetés. Rencontre très ouverte donc, avec son incertitude et la passion qu’elle induira. Le gain du match et les trois points doivent intéresser les deux clubs qui ne cachent pas leurs ambitions. L’USS, qui s’est fait une bonne santé contrairement aux deux précédentes saisons, tentera aujourd’hui de faire subir au leader sa première défaite de la saison. En effet, les poulains de Yassine Abdiche se sont bien préparés durant la semaine et ont pour seul mot d’ordre la victoire. Seulement, l’adversaire du jour n’est pas n’importe qui. Il s’agit du leader, l’USMB, qui reste jusque-là invaincu avec au compteur cinq matchs gagnés et cinq nuls (20 points), devançant que de six longueurs son adversaire du jour qui va essayer de réduire cet écart par une victoire que l’USMB n’est pas prêt à concéder, surtout que le club de Remla carbure à plein régime. Le match s’annonce, donc, palpitant et tous les ingrédients sont réunis pour présenter un spectacle digne de deux grands clubs. Interrogé, le président de section, Hachemi Feroudj, s’est dit satisfait du parcours que son équipe a réalisé jusqu’ici. Pour ce qui est de la rencontre d’aujourd’hui, il dira: «C’est un match comme tous les autres. Le match de l’USS est justement une occasion pour nous de voir de près le vrai niveau de nos joueurs. Nous avons un groupe homogène et des joueurs qui ont de la qualité. C’est aujourd’hui qu’ils doivent démontrer de quoi ils sont capables». Les deux équipes affichent la grande forme et elles sont en pleine confiance. Si l’USS est allée ramener trois points au moment où ses supporters ne l’attendait pas à El Kseur, l’USMB, de son côté, n’a pas raté l’aubaine d’empocher ses trois premiers points à domicile face à l’ESDEM. En somme, ce derby a un cachet particulier et, à moins d’une erreur, ce sera le premier match officiel entre les deux voisins qui, certainement, ne vont pas se faire de cadeaux devant des gradins pleins à craquer, car pas un sportif de la ville ne voudra rater une telle joute.

Samy H.