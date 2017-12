Le NM Lakhdaria en danger face à Thamelaht

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 270 lecture(s)

Mission difficile pour le leader, le Nedjm Lakhdaria, face au FC Thamelaht. La rencontre, qui aura lieu aujourd’hui à El Adjiba, a été programmée dans un premier lieu à Lakhdaria, mais elle a été changée à la dernière minute au niveau de la Ligue, suite à la réaction des clubs, dénonçant le fait que le club de Lakhdaria cumule quatre matchs de suite à domicile. Néanmoins, le club de Lakhdaria, qui a enchaîné trois victoires de suite, aura fort à faire devant une bonne et ambitieuse équipe de Thamelaht, qui, même si elle évolue à chaque fois en dehors de ses bases, réalise de bons résultats. De son côté, l’UB Mesdour, qui a été écrasée la dernière journée par l’ASC El Hachimia (3 - 0), recevra une autre équipe en pleine dégringolade. Il s’agit de l’Olympique Adjiba, qui reste sur trois défaites de suite. Les deux équipes ont plus que jamais besoin de glaner les points du match, pour se relancer dans le championnat. Toutefois, le Widad d’Ath Vouali recevra l’Olympique de Raffour pour la confirmation. En effet, l’équipe d’Ath Vouali, qui a remporté ses deux dernières rencontres, voudra maintenir son invincibilité et se hisser en haut du tableau. Hier vendredi, c’est la ASC El Hachimia, en pleine confiance, qui recevait l’équipe de Guelta Zerga, alors que le CR Bordj Okhris croisait le fer avec le WR Dirah.

M’hena A.