Favorable au CR Thameur

La journée s’annonce favorable au leader, le CR Thameur qui évoluera, aujourd’hui samedi, à domicile face à Affak Bordj Okhris. Pareil pour la JS Bouaklane qui affrontera une autre équipe très mal en point, l’USM Bouira en l’occurrence. La confrontation au sommet de cette 7e journée devait mettre aux prises le deuxième, le DRB Kadiria, au troisième, le RC Haïzer, hier vendredi. L’équipe de Kadiria, qui n’a toujours pas perdu de match, quatre victoires et deux matchs nuls, cherchera à maintenir son invincibilité et se débarrasser en même temps d’un sérieux concurrent pour l’accession. Néanmoins, l’équipe de Haïzar, qui reste sur une deuxième défaite depuis le début de la saison, devait se rendre à Kadiria, pour essayer de revenir avec un bon résultat, afin de rester collé au peloton en tête. De son côté, le Hamzaouïa d’Aïn Bessam, le HCAB, devait se déplacer à El Adjiba en concurrent pour chercher un bon résultat et confirmer son réveil.

M. A.