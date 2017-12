Enfin un stade homologué !

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 241 lecture(s)

«C’est un événement historique ! L’équipe sénior du club communal du Timizart vient de disputer, pour la première fois de son histoire, un match officiel à domicile, c'est-à-dire dans notre commune», se félicite L. Kamel, dirigeant de l’Union Sportive du Timizart, qui évolue en championnat pré-honneur de Tizi-Ouzou. En effet, le stade des frères martyrs Mansoura a été tout récemment homologué par la commission de la ligue du football de la wilaya, qui a donné son feu vert à l’UST, mais également à l’USCIA (Union Sportive Cherif Ihidoussene d’Abizar), afin d’y recevoir leurs adversaires. «L’homologation du stade est une bouffée d'oxygène pour les deux clubs de la commune, car ils vont non seulement jouer devant leur public, mais également dépenser beaucoup moins en termes de déplacements et de droits de domiciliation», dira M. Djouadi Lounès, P/APC de Timizart, qui a donné le coup d’envoi de la rencontre inaugurale ayant mis aux prises l’UST avec son voisin du JS Tala Tgana, dans un derby des Ath Jennad, soldé par une victoire des visiteurs sur le score de 2 buts à 1. Cette décision mettra fin aux déplacements continuels qui ont mis à mal les caisses des deux clubs, qui se sont vus privés du soutien de leur public. Pour le nouvel édile de la commune, M. Djouadi, un intérêt particulier est également accordé à l’amélioration et la réhabilitation des infrastructures sportives et de loisirs déjà existantes et l’aménagement d’autres espaces afin de combler le manque flagrant en la matière : «Dans l'immédiat, nous travaillons pour la mise à la disposition de nos jeunes de la salle du sport mixte du lycée frères martyrs Aït Batta. Il y a aussi le projet du CSP d'Ahrik Ouattar qui comporte une salle spécialisée et une salle polyvalente, dont l’avancement des travaux est à 10% seulement. Mais nous ferons de notre mieux pour le livrer dans les meilleurs délais», rassure notre interlocuteur. Et d’ajouter : «Les deux stades d’Abizar et du village agricole, dont les fiches techniques ont été déjà établies, seront pris en charge dans les meilleurs délais alors que l’aire de jeu d’Akkacha est presque fin prête. Notre attention est portée sur l’achèvement de ces projets qui soulageront les amateurs du sport dans notre commune ainsi que nos clubs». En attendant, d’aucuns à Timizart espèrent la concrétisation de ces projets qui seront en mesure de répondre aux besoins des sportifs.

Ahmed Oulagha.