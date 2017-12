«Je suis content du rendement»

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 211 lecture(s)

Après le match amical contre le NARBR, le coach Zeghdoud s’est réjoui de la performance de ses poulains lors du stage bloqué à Zeralda. «Aujourd’hui, mes joueurs ont très bien réagi après 5 jours de durs travaux lors de ce stage. Je suis très content du rendement du groupe où j’ai fait aligner la majorité des joueurs pour les voir à l’œuvre. Nous avons bien travaillé lors du stage. Ainsi, les joueurs ont fourni beaucoup d’efforts sur tous les aspects pour réussir une bonne préparation. Concernant la reprise du championnat, on est fin prêt pour le match de vendredi (hier, Ndlr) même s’il s’annonce difficile, on fera de notre mieux pour empocher les 3 points de la victoire et entamer une nouvelle aventure en cette seconde phase du championnat».

Z. H.