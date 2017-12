Les cas Lakhdari, Bentayeb et Bencherifa réglés

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 283 lecture(s)

La direction du MO Béjaïa, à sa tête Mustapha Rezki, fait des pieds et des mains pour régler les dettes de la CRL qui avoisinent les 3,8 milliards, afin d’avoir le quitus pour recruter lors de ce mercato hivernal. C’est dans cette optique que la direction s’est réunie, en aparté, avec trois joueurs. Il s’agit de Lakhdari Adel, Bentayeb Ismaïl et Zakaria Bencherifa avec lesquels elle a trouvé un terrain d’entente. En course contre la montre pour assainir d’autres situations avec la CRL, afin de réduire la dette à moins d’un milliard, le seuil tracé par la FAF pour avoir l’autorisation de recruter lors de ce mercato, le président du conseil de gestion rencontrera dans les heures qui viennent certains éléments concernés par la CRL, dans le but de trouver des solutions à leurs cas, avant la date butoir, soit le 15 janvier, pour pouvoir qualifier Hichem Cherif et d’autres joueurs susceptibles de porter les couleurs vert et noir. Sur un autre volet, la direction est en contact avec plusieurs joueurs, dont deux gardiens qu’elle veut avoir dans ses rangs. Mais les négociations se poursuivent toujours, surtout que le club peut encore enrôler trois autres joueurs. Concernant les supporters, ils attendent avec impatience la concrétisation des négociations avec de nouvelles recrues, pour aborder la seconde phase du championnat en force et atteindre l’objectif tracé depuis le début de saison, à savoir l’accession en Ligue 1.

Z. H.