Akbou tout près des play-offs

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 241 lecture(s)

Dans le cadre de la douzième journée du championnat féminin, le CFF Akbou en catégorie senior a pris le meilleur sur le FC Béjaïa sur le score de deux buts à zéro (2 - 0). Les buts ont été inscrits en seconde période d'abord par l'entremise de Djebbar Kawtar juste après l'heure de jeu. Puis, c'est au tour de Zerkoun Katiba à dix minutes de la fin de réussir le break. Une performance qui permet aux dignes représentantes de la Vallée de conforter leur troisième rang du podium juste derrière l'ASEAC (Alger-centre) et Affak Relizane. Il y a lieu de préciser que les protégées du jeune président Omar Merabet sont d'ores et déjà qualifiées aux plays-off qui regroupent les quatre premiers de chaque poule (centre-est et centre-ouest).

Zahir Ait Hamouda