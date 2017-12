«L’essentiel, c’est la qualif’»

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 303 lecture(s)

Le coach Aït Djoudi était toutefois satisfait après la qualification de son équipe au prochain tour. Il a affirmé que le plus important était la qualification malgré les difficultés rencontrées: «Le match était difficile. Mes joueurs avaient les jambes lourdes à cause de la charge de travail imposé lors du stage de Aïn Benian. Cependant, le plus important c’est d’avoir assuré l’essentiel en passant au prochain tour de dame coupe. Il y a encore des insuffisances qu’on travaillera pour être plus performant. J’espère qu’avec les nouvelles recrues, la JSK sera meilleure», a déclaré le coach kabyle.

«Je n’ai aucun problème avec Raïah»

Questionné sur le cas Raïah qui aurait réclamé ses papiers, le coach affirme qu’il n’a aucun problème avec son milieu de terrain. «Que les gens mettent fin aux spéculations ! Car je n’ai aucun problème avec Raïah. Il n’y a pas une affaire Raïah», a précisé Aït Djoudi.

«On libérera un ou deux joueurs»

Après avoir assuré les services de Hammar et Benyoucef, la direction kabyle pourra recruter deux autres joueurs comme le permet la réglementation. Sur ce sujet, le coach kabyle a dévoilé qu’un ou deux joueurs doivent être libérés pour que la JSK puisse bénéficier de quatre recrues. «Le club a droit à 27 licences et pour pouvoir recruter encore deux éléments, nous sommes obligés de libérer un ou deux joueurs», a-t-il conclu son intervention.

