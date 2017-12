«Heureux d’opter pour la JSK»

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 588 lecture(s)

L’attaquant Ziri Hammar a été prêté par l’USMA à la JSK pour une durée de six mois.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez paraphé un contrat de six mois. Quel est votre sentiment ?

Ziri Hammar : Je suis très heureux d’opter pour un grand club comme la JSK. En effet, j’ai signé pour une durée de six mois après avoir trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi, en apportant un plus à l’équipe kabyle.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?

J’ai choisi la JSK, car les dirigeants kabyles ont insisté pour m’avoir au sein de leur effectif. Puis, il y a ma famille et Yazid Yarichène qui m’ont encouragé à opter pour ce grand club. Certes, j’ai reçu des offres meilleures sur le plan financier de la part d’autres clubs. Mais je suis sûr d’avoir fait le bon choix. Je ferai tout pour aider le club kabyle lors de la seconde manche du championnat.

Vous n’avez pas joué beaucoup avec l’USMA…

C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué. Toutefois, je ne cesse de travailler et je serai apte dès la reprise du championnat. Je sais qu’on attend beaucoup de moi et je ne lésinerai pas sur les efforts pour réussir de bons matchs avec ma nouvelle équipe.

La JSK occupe une position peu confortable au classement. Cette situation vous inquiète?

C’est vrai que la place qu’occupe le club est peu confortable. Mais depuis la venue de l’actuelle direction, les choses commencent à s’améliorer. La situation de la JSK ne me fait pas peur. Je reste confiant. Le club kabyle reviendra en force lors de la suite de la compétition. Les joueurs sont conscients de la situation et on fera le maximum pour tirer la JSK vers le haut.

Entretien réalisé par M. L.