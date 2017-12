La bonne affaire de Moulediouane

Par DDK | Il ya 6 heures 52 minutes | 265 lecture(s)

Les résultats de la 11e journée du championnat de la Régionale 2 (groupe A) ont été à l’avantage de certaines équipes, tandis que d’autres ont raté leurs sorties. C’est le cas de l’OS Moulediouane qui est allé chercher les trois points en déplacement, en battant le CR Zemmouri deux buts à un et lui complique la tâche. Les Oiseaux Sportifs de Moulediouane totalisent désormais 13 points aux côtés de l’ES Draâ El-Mizan, tenue en échec par l’OS El Kseur (1 à 1) et l’US Auzia, qui a arraché un nul (2 à 2) face à l’ES Timezrit. Une remontada au classement pour l’OS Moulediouane qui reste sur un match nul à domicile la semaine passée. La JS M’Chedallah a respiré un peu, suite à sa victoire lors du derby face au MC Bouira en s’imposant 1 à 0, mais reste toujours dans le bas du tableau. En haut du tableau, les deux équipes de Bordj Menaïel, le WRBM et la JSBM pointent à la première place qu’elles partagent avec l’USM Béjaïa qui jouera aujourd’hui face à l’US Soummam avec 20 points chacune. Le WR Bordj Menaïel s’est imposé deux buts à un devant le CRB Kherrata qui continue sa chute libre, alors que la JSBM a arraché un match nul lors du choc de la journée face à l’ES Bir Ghbalou en faisant 0 à 0. Pour sa part, le onze de Gouraya, tout auréolé par le nul le week-end précèdent hors de ses bases, face à l’OS Mouldiouane, se devait de décrocher les trois points de la victoire at home pour remonter la ponte. Cela n’a pas été le cas. Le match nul concédé par les hommes de Saïd Bouchefa à domicile face à une équipe de Tidjelabine qui n’est pourtant pas un foudre de guerre a un goût de défaite. Visiblement marqués à la fin du match, les joueurs du duo Bensidhoume et Bouchefa n’ont pas caché leur déception. Donnés pourtant largement favoris pour leur confrontation face à cette équipe ancrée en bas du tableau, les camarades de Chabane Hamou ont tout simplement déçu, n’arrivant pas à vaincre une formation de Tidjelabine, venue avec de bonnes intentions et c’est d’ailleurs ce qu’elle fit, en étant plus volontaire face aux locaux très confus devant les buts adverses.

Gouraya revient de loin

Alors qu’on attendait les joueurs de Gouraya ouvrir le score après une entame menée de belle manière où se distinguèrent ses attaquants à l’image de Ayad, Belabed et Hadjara en portant le danger dans le camp des visiteurs, ce fut les joueurs de Tidjelabine qui réussirent à ouvrir le score à la 25’ par Boukhemkhem lequel profita de la passivité défensive des locaux pour mettre le ballon dans les filets de Yanis Ouacif. Secoués par cette réalisation, les locaux se portèrent résolument à l’attaque pour refaire leur retard. L’égalisation des camarades de Ayad survint à la 33’ sur un coup franc direct que transforma en force Hadjara. Cette remise des pendules à l’heure poussa les locaux à fournir des efforts sans pour autant arriver à prendre en défaut l’arrière garde adverse. C’est sur ce score d’un but partout (1-1) que l’arbitre siffla la fin de la première mi-temps. En seconde période, chacune des deux formations est entrée avec l’intention d’en finir avec son adversaire, mais la tâche n’était pas du tout facile. Le jeu se durcit encore davantage. Ce sont les locaux qui parviennent, les premiers, à rater deux belles occasions de but. On s’attendait à un but du côté des locaux, mais contre toute attente ce fut plutôt les visiteurs qui parviendront à retrouver le chemin des filets et doubleront la mise à la 60’ par Belhasanet. À partir de cet instant, les coéquipiers de Bouraï, dos au mur, vont exercer un total pressing constant jusqu’à la concrétisation du but égalisateur signé Larbi Pacha à la 84’ de jeu. Le reste du temps n’apporta aucun changement au score jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre et qui voit l’équipe de Gouraya revenir de loin et gagner un point.

M. B et Samy H.

