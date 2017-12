Tadmaït atomise Sikh Oumeddour

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 264 lecture(s)

La 12e journée de la division Honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par le naufrage subi à domicile par la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour qui s’est inclinée sur un score fleuve de dix buts à zéro devant le FC Tadmaït. Une ballade de santé pour les gars de Tadmaït qui rejoignent, à l'occasion, à la première place l’O Tizi-Gheniff dans le match face à la JSC Ouacifs qui a été, pour rappel, reporté à une date ultérieure. Quant à la formation de l’ES Sikh Oumeddour qui ferme la marche au classement avec zéro point au compteur, cette lourde défaite ne sera pas faite sans saper davantage le moral déjà fortement atteint des joueurs. Aussi, il sera extrêmement difficile aux jeunots du président Belhiret qui foncent droit vers la division Pré-Honneur, de sauver leur peau du purgatoire. Toujours dans le haut du tableau, la JS Boukhalfa a raté une belle opportunité de s’emparer seul des commandes en se contentant d’un nul à Yakourene face à l’ACY locale. Une équipe qui n’arrive toujours pas à renouer avec le succès et qui compromet au fil des matches ses chances dans la course au titre. Pour sa part, le CA Fréha qui restait sur un nul à domicile lors de la précédente journée est revenu avec un point de son déplacement chez le FC Ouadhias qui confirme sa fragilité chez lui. De son côté, l’ES Assi Youcef qui a retrouvé la joie de gagner est vite retombée dans ses travers, en s’inclinant chez elle devant le CRB Mekla qui poursuit sa remontada. À Ait Mahmoud, le KC Taguemount Azouz a, pour sa part, mis fin à la belle série de l’Etoile de Draâ El Mizan qu’il a battu par quatre buts à un. Dans le dernier match de cette douzième journée, l’ES Tigzirt s’est imposée devant l’ASC Ouaguenoun par la plus petite des marges, suffisante pour les gars de la ville balnéaire pour remonter à la 8e place.

S. K.