«Content de la qualif’, pas du rendement»

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 269 lecture(s)

Après le match face à l’ESM Koléa, gagné par son équipe 3 à 1, l’entraîneur du MOB, Biskri, se réjouit de la qualification aux 16es de finale. Néanmoins, il est mécontentent du visage affiché par ses capés lors de la rencontre.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur la qualification en coupe d’Algérie ?

M. Biskri : je suis très content après la qualification aux 16es de finale. Une victoire qui va nous permettre d’aborder la suite du championnat avec un bon moral. Par contre, je suis furieux contre mes joueurs qui ont donné l’occasion à l’adversaire de revenir dans le jeu et le score. Donc, je ne suis pas content du rendement.

Vos joueurs ont-ils sous-estimé l’ESM Koléa ?

Je ne pense pas qu’on ait sous-estimé l’adversaire. C’est plutôt le manque de concentration et de fraîcheur physique qui nous a fait défaut. On a insisté auprès des joueurs tout au long de la semaine dernière sur la vigilance, en leur répétant que l’ESM Koléa n’est ni une petite équipe, ni facile à manier. Mais malgré les difficultés, on a créé plusieurs occasions. Si on a su les concrétiser, on aurait terminé la partie avec un score lourd.

À quoi est dû ce manque de concentration ?

Le dur travail et la charge du stage pendant une dizaine de jours sont les causes essentielles du manque de concentration des joueurs. On a remarqué aussi une baisse de régime au cours de certaines périodes du match.

Comment aborderez-vous la seconde phase ?

La phase retour sera encore plus difficile pour toutes les équipes. Nous concernant, on est fin prêts pour l’aborder avec de meilleurs atouts après la réussite de notre stage et la qualification en coupe d’Algérie. Chose qui va booster les joueurs à se donner à fond pour récolter le maximum de points, surtout à domicile où il faut faire le plein. Notre seul objectif est de garder notre place pour retrouver la Ligue 1 le plutôt possible.

En parlant d’accession, les supporters ne rêvent que de ça. Un message à leur lancer?

Les Crabes sont à la hauteur depuis le début de saison. Ils nous ont soutenus dans des moments très difficiles, en nous applaudissant même lorsqu’on a été accrochés à domicile. Je ne peux que les féliciter pour ce grand soutien. Mon seul souhait est de leur offrir de la joie en fin de saison.

Propos recueillis par Z. H.