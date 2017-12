La reprise aujourd’hui !

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 315 lecture(s)

La JSMB reprendra du service, aujourd’hui à 16 heures, après un stage bloqué de 6 jours et un match amical contre le NARBR à Tipaza, soldé sur un score de 2 à 1 en faveur des Béjaouïs. Ainsi, la reprise d’aujourd’hui sera consacrée exclusivement à la préparation du prochain match du championnat contre le RCR, programmé pour vendredi prochain au stade de l’UMA à 16 heures, avec une probable programmation d’un match amical, pour tester les joueurs après un stage bien chargé. Le match, contre le RCR, sera très important pour les Béjaouïs et, peut être même, un tournant décisif pour la suite du championnat, car, d’une part, l’adversaire est un concurrent direct à l’accession et, d’autre part, la JSMB veut continuer sur cette lancée après la dernière victoire, contre le WAT à Béjaïa. Bien que le match se joue à huis clos, les joueurs sont déterminés à offrir aux fidèles supporters une victoire qui va leur faire du bien après une phase aller tout juste moyenne.

Benmeddour, troisième joueur libéré

La direction de la JSM Béjaïa vient de prendre la décision de se séparer du gardien de but, Benmeddour Mounir, pour insuffisance technique. Un rendez-vous est convenu entre les deux parties pour les prochains jours, afin de procéder à la résiliation du contrat qui lie le joueur au club. Après cette libération et la décision de la FAF, d’octroyer une 4ème licence lors du mercato hivernal, la direction de la JSMB établira une licence pour le gardien Merzougui qui a été recruté, pendant l’été passé, sans pour autant le qualifier à temps, à cause du problème de l’ex-gardien, Rouha, qui a bloqué une licence au club. Après le recrutement de Khedairia, la JSMB aura 3 gardiens, à savoir Khedairia, Mekereche et Merzougui.

Zeghdoud veut un match amical pour mardi

Afin de bien préparer le match de vendredi prochain, le coach, Zeghdoud a fait part au manager général de son souhait de programmer une joute amicale pour après-demain mardi, afin d’avoir une idée précise sur chaque joueur et ses capacités. En effet, le coach souhaite trouver une équipe de la région disponible pour ce mardi.

Le club a enfin son quitus pour recruter

La chambre de résolutions des litiges (CRL) vient de donner le feu vert à la JSMB, pour recruter durant le mercato hivernal. La direction de la JSMB a su comment réduire la dette à moins d’un milliard de centimes, pour pouvoir recruter, en s’attablant avec certains joueurs, et ce afin de trouver la solution individuellement.

Belhani résilie son contrat

La direction de la JSM Béjaïa et Belhani Abderraouf ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat qui lie les deux parties. Belhani a été le premier joueur à être libéré, après le feu vert du staff technique qui a jugé son rendement, lors de cette phase aller, au-dessous des attentes de la grande famille de la JSMB.

Z. H.