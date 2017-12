Azazga s’offre la lanterne rouge

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 234 lecture(s)

La JS Azazga, qui a accueilli avant-hier dans l’après-midi la lanterne rouge, le CA Kouba, au stade Tirsatine, n’a pas raté l’occasion d’engranger les points qui ont été mis en jeu. Les poulains de Hocine Chikhi ont remporté cette rencontre, comptant pour la 14ème et avant-dernière journée de cette phase aller du championnat de la division inter-régions du groupe centre-est, sur le score de 2 buts à 1. Une victoire qui permet au JSA de monter au classement avec, désormais, 17 unités dans son compte, ce qui est rassurant avant le dernier match de cette première moitié de la saison. La JS Azazga compte, ainsi, assurer son maintien, et ce pour finir la saison avec une place honorable. De son côté, après deux victoires de suite, le MB Bouira renoue avec les matchs nuls, le neuvième, concédé cette fois-ci à domicile devant une très bonne équipe de l’IRB Berhoum, qui a fait preuve de réalisme. Elle a même failli engranger les points du match. Il faut dire que le MBB a montré un piètre visage avant-hier, en manquant de réalisme et surtout d’organisation avec à l’appui plusieurs ratages, à commencer par cette action de but de Karoune Farid à la 11’, lorsque Mazouni a récupéré une balle à l’intérieur de la surface de réparation et remet sur Allouache, qui offre un véritable caviar à Karoun.

Quand le MBB joue avec le feu…

Ce dernier, seul devant la cage, rate lamentablement l’ouverture du score. À la 37’, corner bien lifté par Belouarem, qui trouve la tête de Mazouni, le défenseur de Berhoum Lakhel, en essayant de dégager la balle, a failli tromper son propre gardien. La deuxième mi-temps était plus intéressante en intensité de jeu et en actions. Le MBB a effectué deux changement d’entrée, des changements inattendus, puisque si l’entrée du duo Hamitouche - Charef était prévisible, ce n’était pas le cas de la sortie du jeune défenseur Saïdani qui était irréprochable en première mi-temps. L’attaquant Karoun revient en défense comme latéral droit, alors qu’Akil qui, pourtant était très efficace avec ses montées fulgurantes, remplace Saïdani dans la charnière centrale. Un changement qui a failli coûter un but aux Mouloudéens quatre minutes plus tard, à la 49’, lorsque l’attaquant de Berhoum, Amari, qui échappe au contrôle de la défense du MBB, voit son tir passer à quelques centimètres du cadre. A la 65’, l’homme du match, Saâdaoui est remplacé à son tour par Sinani. Ce sont les visiteurs qui occupent de plus en plus les espaces de jeu. Néanmoins, lors d’une des rares attaques mouloudéennes, à la 78’, Seddouki tente un tir des 20m. La balle rebondit sur le bras d’un défenseur de Berhoum. L’arbitre n’hésite pas à accorder un penalty pour le MBB. Et c’est Charef s’en charge et ouvre le score. Au lieu de fermer les espaces de jeu et essayer de préserver leur maigre avantage, le MBB maintient son jeu ouvert, chose qui facilité la tâche aux visiteurs qui multipliaient les attaques et ratèrent l’égalisation à deux reprises (85’ et 88’). Le MBB, qui a joué avec le feu, l’a payé cash dans le temps additionnel (90+ 4) par l’intermédiaire d’Amrane, qui a remis les pendules à l’heure.

M. B. et M. A.