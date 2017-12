6 jours pour préparer la JSS

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 304 lecture(s)

Les joueurs de la JSK devaient reprendre le chemin des entraînements hier après-midi au stade du 1er Novembre.

Ainsi, après avoir battu la formation de Ben Aknoun en Coupe et assuré leur qualification aux 16es de finale, les Canaris reprennent du service, pour préparer le match du championnat face à la JSS. Ils auront devant eux six jours pour bien préparer cette confrontation, qui se jouera vendredi prochain. Le coach Aït Djoudi entend préparer convenablement sa troupe, dans le seul but d’arracher un bon résultat lors de cette rencontre : «Après le match de coupe, on se consacrera à la préparation de l’empoignade face à la JSS en championnat. C’est un important rendez-vous qu’on préparera convenablement. On cherchera un bon résultat pour bien débuter la phase retour», avait déclaré le coach kabyle. Côté effectif, le staff médical kabyle fait tout pour que le milieu de terrain Salim Boukhanchouche soit prêt vendredi prochain. Souffrant du genou, le milieu kabyle se fait administrer les soins nécessaires pour retrouver au plus vite la compétition. Concernant, en revanche, son coéquipier Adel Djabout, l’on apprendra que celui-ci ratera le match de vendredi. Souffrant du ligament latéral, l’attaquant kabyle reprendra du service, en principe, face à l’USMB au stade du 1er Novembre. Ayant terminé la phase aller avec 17 points seulement dans leur besace, les Kabyles prétendent à réaliser un meilleur parcours lors de la phase retour. Pour cela, ils comptent tout faire pour revenir avec un bon résultat de Béchar, pour entrevoir la suite sous de bons auspices.

JSK - US Béni Douala, lundi prochain

La JSK affrontera la formation de l’US Béni Douala lundi matin au stade du 1er Novembre, pour préparer le match face à la JSS, programmé vendredi prochain. Le coach Ait Djoudi fera jouer l’équipe titulaire au cours de cette rencontre.

M. L.