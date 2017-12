«Une bonne entame passe par un bon résultat à Bechar»

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 305 lecture(s)

Pour l’arrière droit Mohamed Guemroud, le club a bien préparéla phase retour du championnat. À propos du match de vendredi prochain face à la JSS, le défenseur soutient que son équipe doit réussir un bon résultat

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a arraché sa qualification difficilement en coupe face à Ben Aknoun. Qu’avez-vous à dire de la rencontre ?

Mohamed Guemroud : Les matchs de coupe sont toujours difficiles car les petits clubs sont motivés pour créer la surprise. On a joué le match avec la ferme intention de nous qualifier et on a réalisé notre objectif. Le plus important pour nous c’est d’avoir arraché la qualification au prochain tour. À présent, on doit se concentrer sur les matchs du championnat à partir de celui qui nous opposera à la JSS le week-end prochain.

Comment jugez-vous le travail effectué lors du stage d’Aïn Benian ?

On a bien travaillé lors de ce stage toute en disputant un match amical face au RCK. De plus, on a joué un match de coupe. Nous sommes prêts maintenant pour la seconde manche du championnat. On fera tout pour réussir de bons résultats Inch’Allah.

La direction a recruté le milieu Benyoucef et l’attaquant Hammar en attendant d’autres. Un commentaire ?

La direction a engagé deux bons joueurs en attendant d’autres dans les prochaines heures. Inchaalah les nouvelles recrues apporteront un plus à l’équipe et la JSK sera plus forte lors de la seconde manche du championnat. On fera tout pour réussir un bon parcours.

Vous allez entamer la phase retour avec le match contre la JSS. Des appréhensions ?

C’est un match difficile face à une équipe très difficile à manier sur son terrain. Cependant, on se déplacera avec la ferme intention de réussir un bon résultat pour bien débuter la phase retour. Un bon parcours lors de la phase retour passe par un bon résultat face à la JSS.

Comment voyez-vous la phase retour pour votre club ?

Lors de cette phase, les matchs seront plus difficiles pour toutes les équipes. Pour ce qui nous concerne, on jouera match par match toute en cherchant à glaner le maximum de points possibles. Avec la cohésion de l’équipe et un bon boulot, on réalisera de belles choses. Nos supporters attendent beaucoup de nous et on veut les satisfaire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi