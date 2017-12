Malik Raïah a demandé à partir...

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 487 lecture(s)

Les dirigeants insistent pour Banouh

L’attaquant de l’USMH Hamza Banouh intéresse toujours la JSK. Karim Doudane et le vice-président du directoire, Saïd Zouaoui, sont en contact permanant avec le joueur, d’après une source très proche du joueur qui a précisé que celui-ci récupérera sa lettre de libération dans la semaine. Ayant saisi la CRL pour avoir ses papiers, Banouh attend avec impatience ce fameux document, pour opter pour l’un des clubs qui l’ont sollicité, à savoir la JSK, l’ESS le MCA et le CRB. Joint hier après-midi, il a déclaré : «Je n’attends que ma lettre de libération. Je donne la priorité à la JSK et je trancherai dès que j’aurai mes papiers».

Raïah veut changer d’air

Le milieu de terrain de la JSK, Malik Raïah, a exprimé son envie de changer d’air. C’est ce qu’il a fait savoir à ses responsables depuis quelques temps maintenant. Cependant, le coach Aït Djoudi refuse catégoriquement le départ de son milieu de terrain, estimant que le club a encore besoin de ses services. Pour le moment, le sort de Raïah n’est pas encore connu. Tout devra s’éclaircir dans les prochaines journées heures.

Hammar et Benyoucef présentés à la presse

Les deux nouvelles recrues kabyles Ziri Hammar et Lyes Benyoucef ont été présentées à la presse dans l’après-midi d’hier. Benyoucef a signé mercredi et Hammar jeudi. A noter que le club enrôlera encore deux éléments, avant de clore l’opération recrutement.

M. L.