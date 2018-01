Bouhinoun champion d’hiver

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 270 lecture(s)

Lors de cette 12e journée, le leader du groupe B, l’US Bouhinoun, qui se déplaçait chez son proche voisin, l’ES Aït Ouanèche, s’est imposé par la plus petite des marges. Il converse, ainsi, son fauteuil et s’offre, à l’occasion, le titre honorifique de champion d’hiver. De son côté, le dauphin du groupe, l’O Taourirt Mokrane, qui recevait lui la JS Aït Annane, n’a pas raté l’occasion d’engranger trois points, en battant son invité du jour sur un score de deux buts à zéro. Pour sa part, l’US Tala Athmane, qui arrive en troisième position, n’a pas fait dans le détail en étrillant l’US Sidi Belloua sur un score fleuve de six buts à un. Toujours dans le haut du tableau, le FC Betrouna a disposé de son hôte du jour, la JS Djurdjura. Le FC Ighil El Mal, lui, est revenu avec la totalité du gain de Makouda, où il s’est imposé devant l’OM local. Enfin, dans le dernier match de ce groupe B, l’ES Nath Irathen est allée battre l’O Timizart Loghbar au stade d'Aït Aïssa Mimoun.

Tala Athmane humilie Sidi Belloua

La formation du NA Redjaouna, qui cumulait neuf victoires, s’est inclinée pour la deuxième fois de suite à Aït Aïssa Mimoun devant l’US Ikhelouièn. Toujours dans le haut du tableau, l’OC Makouda a enchaîné une victoire devant le HC Azazga. Une donne qui relance les jeunots du coach Merzak Semghoun dans la course pour le titre. Dans les autres matchs du groupe, l’USK Aït Aïssa Mimoun et la JS El Kelaâ ont été contraintes aux partages des points par, respectivement, le CSD Ouaguenoun et l’US Djemaâ Saharidj. Enfin, le match qui devait opposer l’US Mizrana à l’US Timizart ne s’est pas joué. Ainsi, à la lumière de ces résultats, le titre hivernal dans ce groupe C se jouera à distance lors de la dernière journée de la phase aller entre le NA Redjaouna et la JS Tala Tegana.

S. K.