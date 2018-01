Chamboulement en tête

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 229 lecture(s)

Le choc au sommet qui a mis aux prises le CRB Aokas au NC Béjaïa, n’a pas fait de vainqueur et par conséquent c’est la formation du RC Seddouk qui prend les commandes à la faveur de son précieux succès réalisé extramuros devant le NB Taskriout. Un succès qui en dit long sur leurs intentions et d’où il ne sera pas facile de les déloger. C’est le fait marquant de cette neuvième journée. Du coup, le NCB se voit recalé à la deuxième place en compagnie de la JSB Amizour qui a difficilement arraché les trois points du match contre la formation de Taassast, et reste à l’affut avec un seul point de retard par rapport au nouveau leader, alors que le Chabab d’Aït R’Zine qui s’est imposé devant les Aigles du Sahel, le CRBSET, grimpe de la septième à la cinquième place et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Dans le ventre mou du classement, la JS Ighil Ouazzoug a renoué avec la victoire face à l’AS Oued Ghir. Aussi, les Diables Rouges de Sidi-Aïch sont allés s’imposer dans l’autre choc de la journée sur le terrain d’Aït R’Zine devant le SRB Tazmalt par un but à zéro. Les pompiers de Béjaïa, de leur côté, se sont débarrassés difficilement de l’ancien pensionnaire de la Régionale 2, l’olympique d’Akbou par trois à deux. L’ARB Barbacha, la lanterne rouge est exempte.

Samy H.