Feraoun en puissance !

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 228 lecture(s)

Face à une formation du BC El Kseur logée dans le bas du tableau, l’Olympique de Feraoun était dans l’obligation de remporter les trois points de la partie. En effet, les Olympiens n’ont pas raté l’occasion de la venue de Berchiche pour ajouter trois nouvelles longueurs à leur capital-points, en disposant difficilement de leur invité du jour sur le score sans appel de trois buts à zéro. Du coup, l’OF creuse, pour la première fois, l’écart sur ses poursuivants, en le portant à cinq unités. Déterminés à remporter le gain du match, les locaux ont entamé la rencontre avec beaucoup plus d’entrain offensif, en exerçant une forte pression sur leurs vis-à-vis durant toute la première mi-temps, qui s’est d’ailleurs achevée en faveur des poulains du nouvel entraîneur Beldjoudi, sur le score 1 à 0. De retour des vestiaires, les locaux rentrent sur la pelouse avec la ferme intention de faire le plein et rassurer leurs supporters, venus très nombreux. À la 58’de jeu, Medour aggrave la marque. Les locaux dominèrent cette rencontre, qui va se concrétiser par un troisième joli but (78’) signé Bachir Sadi, qui réalise là son quatrième but de la saison.

Et de trois pour Beni Mansour !

En revanche, ce qui a été surprenant lors de ce round, c’est la première défaite de la saison du NRB Semaoun, à Bouhamza, face à la modeste formation de l’IRBB. Le grand bénéficiaire de cette nouvelle manche est incontestablement à mettre à l’actif de l’US Béni Mansour, qui est revenu avec la totalité des points de son déplacement à Akbou face au WA Felden. Avec ce troisieme succès de suite, les hommes du président Karim Oudjani font une bonne remontée au classement, pour se retrouver sur la troisième marche du podium, à trois point du leader. C’est aussi le cas pour la JS Tameridjet qui a frappé fort en battant la JS Béjaïa, qui reste toujours à la dernière place, sur le score sans appel de 4 buts à 1. Pour le compte de cette 9e journée, on retiendra également le réveil de l’ES Ighil Ali qui est allée chercher sa première victoire de la saison à Kherrata face à l’ASTI Darguina. Enfin, dans le bas du tableau, l’US Sidi Ayad s’est inclinée une nouvelle fois, cette fois-ci à domicile devant le WRB Ouzellaguen (0 - 1). Avec ce succès, le second de suite, les gars d’Ouzelaguen quittent définitivement la zone rouge.

S. H.