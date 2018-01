L’USM Béjaïa se détache

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 366 lecture(s)

L’unique rencontre disputée samedi dernier au stade de l’UMA de Béjaïa, ayant opposé l’US Soummam à son voisin l’USM Béjaïa, a tenu toutes ses promesses. En fin de compte, le leader, l’USMB, s’est contenté de l’essentiel face à son adversaire du jour, l’USS, battu par la plus petite des marges. L’essentiel pour la bande de Mohamed Aouimeur était d’empocher les trois points de la victoire. Mais ses poulains ont dû sortir le grand jeu pour se maintenir seuls sur le fauteuil de leader avec 23 points au compteur, du moment que leur concurrent, l’ES Bir Ghbalou, a été accroché la veille à domicile par la JSBM. En effet, les poulains de Mohamed Aouimeur ont, dès l’entame de la rencontre, montré une grande disposition technique et tactique sur le terrain et ont réussi, par leur grande omniprésence, à museler la machine de l’USS, composée du trio Naït Yahia - Amaouche - Karim Redoune. La partie a été amplement disputée, même si les débats se sont orchestrés au milieu de terrain. On jouait la demi-heure de jeu lorsque l’arbitre accordera un penalty à l’USMB, que ratera lamentablement Ferroudj. Loin de se décourager, les hommes du président Tahar Louiba parviendront à ouvrir la marque par l’entremise du capitaine Fouad Nasri, qui trompe la vigilance du gardien Dahmani. En seconde période, les gars de la Soummam, secoués par leur coach, retrouvent le terrain avec une manifeste détermination de renverser la vapeur. Ils se lancèrent massivement en attaque et parviennent à faire un léger pressing sur leurs adversaires dans le but de remettre les pendules à l’heure. Mais ils n’ont pas pu percer la solide muraille défensive adverse, bien positionnée devant les bois adverses. Il est vrai, les camarades de Hamimeche se sont créé pas mal d’occasions. Mais ils vont buter à chaque fois sur une défense bien organisée et décidée à préserver son maigre acquis. La pression va monter crescendo au fur à mesure que la fin de la partie approchait. Les débats augmentèrent d’intensité. Malgré les changements opérés de part et d’autre, le résultat restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Ainsi, suite à ce succès face à la redoutable formation de l’USS, l’USMB augmente son capital points de trois unités et prend, seule, les commandes du groupe qu’elle menait conjointement avec l’ES Bir Ghbalou la journée dernière.

S. H.