Chabane Meftah succède à Boussaid

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 349 lecture(s)

Depuis quelques semaines, suite aux mauvais résultats enregistrés en championnat Régionale I, le président, Moh Nesnas, a finalement décidé de se séparer des services de son entraîneur, Boussaid. Les dirigeants du CRB Tizi-Ouzou n’ont pas tardé à lui trouver un remplaçant, en jetant leur dévolu sur Chabane Meftah, un coach qui connait bien le club pour l’avoir drivé à maintes reprises. Le premier responsable du club et Chabane Meftah se sont rencontrés la semaine dernière et n’ont pas tardé à trouver un accord. En effet, ils se sont entendus sur un objectif, celui de sauver le club de la relégation en Régionale II. Pour rappel, Chabane Meftah était présent au dernier match, perdu à l’extérieur. Pour lui, le vrai travail commence cette semaine, pour préparer la suite de la phase aller. Ce technicien d’expérience a réussi à convaincre les joueurs grévistes de reprendre du service avec le groupe, à l’image de Hadj Boudi et autres. Ils ont même réintégré le groupe, en reprenant les entraînements avec leurs coéquipiers. Le retour des joueurs seniors va aider l’équipe à revenir en force et à gagner ses matches. La famille sportive du CRBTO souhaite le maintien de ce club historique, qui veut rester parmi les équipes de la Régionale I.

Massi Boufatis