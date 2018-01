Le coach des gardiens, Réda Kherchaoui, de retour !

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 283 lecture(s)

Les dirigeants de l’US Béni Douala, à leur tête le président de la section football Hocine Ammam, ont fait appel à un ancien membre du staff technique, en l’occurrence Réda Kherchaoui. Ce dernier, un bosseur qui a fait un bon travail lorsqu’il était coach des gardiens, il y a deux saisons de cela, est de retour au club. En effet, après le départ de Hakim Atout et Nabil Mazari, les responsables de l’US Béni Douala ont fait revenir Réda Kherchaoui. Un retour qui a réjoui les gardiens de but de l’US Béni Douala. Depuis son retour, les keepers de l’US Béni Douala affichent la grande forme et encaissent moins de buts.

M. B.