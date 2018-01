La direction négocie avec le malien Konate

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 490 lecture(s)

Selon une source fiable, l’on croit savoir que la direction kabyle est en négociation avec le défenseur malien Konate, pour un probable recrutement. Même si la priorité des dirigeants kabyles reste le recrutement de l’ex-international Essaïd Belkalem, il n’en demeure pas moins que ces derniers cherchent à enrôler un autre élément, sachant que le transfert de Belkalem peut ne pas se concrétiser. Avec le départ d’Abdat, qui a résilié son contrat lors des précédentes semaines, le recrutement d’un axial est une obligation pour les dirigeants de la JSK, conscients de la nécessité de renforcer le compartiment défensif. Après avoir assuré les services de Hammar et Benyoucef, les dirigeants kabyles visent maintenant un axial et un avant-centre, pour clore l’opération recrutement. La piste Konate est une piste parmi d’autres, en attendant de savoir qui signera officiellement dans les prochaines heures. Le coach Aït Djoudi mise, ainsi, sur un recrutement de qualité pour que son club puisse revenir en force lors de la suite du parcours.

Ferguène n’a pas signé

Contrairement a ce qui a été annoncé çà et là concernant un prétendu engagement du milieu de terrain Saïd Ferguène à la JSK, on croit savoir d’un membre du directoire que le joueur en question n’a rien signé. Pour rappel, le retour de Ferguène à la JSK a été annoncé à plusieurs reprises sans que son transfert ne se concrétise. Jusqu'à hier après-midi, rien de nouveau sur cette question. Ainsi, seuls les Hammar et Benyoucef ont signé au club kabyle jusque-là.

Aït Djoudi ne lâche pas Raïah

Alors que le milieu de terrain et capitaine d’équipe, Malik Raïah, insiste pour quitter la JSK, le coach, lui, est carrément contre cette idée. Selon toujours notre source, Aït Djoudi compte faire de son mieux pour convaincre Raïah de changer d’avis et de poursuivre son aventure à la JSK jusqu'à la fin de la saison en cours. L’entraîneur, qui avait assuré qu’il n’avait aucun problème avec son milieu de terrain, avait, précédemment, indiqué que le club a besoin des services de son capitaine.

M. L.