Rien ne va chez les petites catégories

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 310 lecture(s)

Les staffs technique et médical, les fonctionnaires des petites catégories du MOB (rattachés au CSA et U21) ont appliqué leur menace de grève en refusant d’accompagner les U16 et U17 qui devaient se déplacer hier à Skikda pour affronter la JSMS locale aujourd’hui alors que les U19 affronteront aujourd’hui la JSMS à Béjaïa. Les protestataires, qui se sont réunis dimanche dernier avec le président du CSA, Mustapha Rezki, dans le but de trouver une issue à cette crise, ne semblent pas satisfaits par les promesses de Rezki qui leur a assuré de leur verser une ou deux mensualités dans un mois. Chose qu’ils ont rejeté en bloc. Signalons que les grévistes réclament 7 à 12 mois de salaires et ont décidé de maintenir leur mouvement jusqu’à satisfaction de leur revendications.

Z. H.