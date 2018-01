La remontée de Tizi-Rached

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 312 lecture(s)

L’Olympique Tizi Rached continue sur sa lancée et enchaîne les bons résultats.

Avant-hier lundi, les poulains de Ramdane Aït Ramdane sont allés chercher la victoire en dehors de leurs bases, en battant le WA Rouiba sur le score de deux buts à un. Un succès qui permet à l’OTR de grimper à la 7e place au classement avec désormais 16 points dans son compte. Elle s’éloigne, de ce fait, de la zone de turbulences. Ainsi, les Olympiens sont sur la bonne voie, à trois journées seulement du baisser du rideau de la phase aller du championnat. Pour les trois autres équipes de la Régionale 1 de la wilaya de Tizi-Ouzou, en l’occurrence l’USM Draâ Ben Khedda, le CRB Tizi Ouzou et l’ES Azeffoun, les choses se compliquent davantage. L’ES Azeffoun a, en effet, laissé des plumes en s’inclinant 1 à 0 devant le CRB Bordj El Kiffan, tandis que l’USM Draâ Ben Khedda a perdu en déplacement face à la JS Boumerdès sur le score de deux buts à un.

DBK, le CRBTO et Azeffoun dans le coma

Enfin le CRB Tizi-Ouzou, lanterne rouge, a, encore une fois, chuté à domicile en s’inclinant 1 à 0 face au WB Saoula. Ce sont des défaites de trop pour ces trois équipes qui sont plus que jamais menacées de relégation, puisque la formation du CRBTO pointe à la dernière place avec 7 points, alors que les Marins d’Azeffoun sont à l’avant-dernière loge avec seulement dix points aux côtés de la JS Akbou, qui a perdu 2 à 0 face à la JS Tichy. Les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda totalisent, ainsi, seulement 11 points et sont classés à 13e place. Pour les autres rencontres de cette journée, l’IR Birmandreis a perdu à domicile sur le score de 3 à 1 face à l’EC Oued Smar, qui prend la deuxième place, alors que le NR Dely Ibrahim a été tenu en échec en faisant 0 à 0 face à l’ESM Boudouaou. Enfin, le match entre la JS Tixéraine et le leader, l’Entente Sour El Ghozlane, devait avoir lieu hier.

Massi Boufatis