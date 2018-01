Le naufrage de l’ESDEM à Bordj Menaïel

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 239 lecture(s)

La 12e journée du championnat de la division Régionale 2 (Groupe A) ont été à l’avantage de la JS Bordj Menaiel qui prend les commandes provisoirement avec 23 points, suite à son large succès 5 à 0 devant l’ES Draâ El-Mizan. Les Sudistes ont été battus sévèrement par les gars de la JSBM. Ils dégringolent, par conséquent, au classement en se retrouvant désormais à la 13e place avec seulement 13 points. Une situation pas du tout rassurante pour l’ESDEM qui doit refaire surface avant que ce ne soit trop tard, n’étant qu’à trois longueurs de la JS M’Chedallah. Cette dernière a, pour sa part, perdu 3 à 1 face au CRB Kherrata. De même pour le CR Zemmouri qui s’est incliné 2 à 1 face à l’ES Bir Ghbalou, qui garde le contact avec le leader.

L’OS Moulediouane avance à grands pas

La bonne affaire de la journée est à mettre à l’actif des Oiseaux Sportifs de Moulediouane qui ont battu le WR Bordj Menaiel 1 à 0, grâce à une réalisation du capitaine d’équipe. Une victoire qui a permis à l’OSM de réussir un bond au classement, en pointant à la 8e place avec 16 unités à son actif. Les gars de Moulediouane avancent à grands pas et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Pour les autres matchs de cette 12e journée, l’OS El Kseur a pris le meilleur sur Gouraya Béjaïa, en s’imposant sur un score large de 3 à 0, alors que le CM Tidjelabine a eu le dernier mot en battant 1 à 0 l’US Auzia. Les deux derniers matchs de la journée étaient prévus hier après-midi avec au programme USM Béjaia - ES Timezrit et MC Bouira - US Soummam.

M. B.