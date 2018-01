«On a une équipe, mais on n’a pas les moyens pour accéder»

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 249 lecture(s)

Pour le driver de la JS Tadmaït, Arezki Khelouat, la situation du club est difficile et les moyens financiers font défaut. Il affirme : «Vous savez, on a bien démarré la saison, comme ce fut le cas la saison passée, mais au fil des matches, il y a une démotivation des joueurs, ce qui s’est répercuté négativement sur le rendement général de l’équipe et de ses résultats». «On reste sur trois matches sans la moindre victoire, en ne récoltant qu’un petit point sur les neuf», il ajoute: Arezki Khelouat explique que cette baisse de rythme est liée au manque criant des moyens financiers. «On a, certes, une équipe capable de rivaliser avec le DC Boghni pour l’accession en division honneur, mais on n’a pas les mêmes moyens qu’eux. Les joueurs de Boghni sont bien pris en charge et sont motivés à chacune de leur sortie. Sur le plan technique, avec le groupe que j’ai en ma possession, on peut jouer l’accession sans aucune difficulté», dit-il. Le coach de la JS Tadmaït ne perd pas espoir de voir son club refaire surface. «La JS Tadmaït mérite une place dans la cour des grands de la wilaya, car c’est un club qui a une histoire et qui a enfanté de bons joueurs. La JS Tadmaït doit retrouver sa place en division honneur et même en Régionale, mais il nous faut des moyens matériels, humains et financiers».

Propos recueillis par M. B.