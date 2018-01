Le coach Bentoura de retour

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 258 lecture(s)

Le technicien et formateur Ali Bentoura est de retour à la Pépinière Sportive de Draâ Ben Khedda. Éloigné des terrains lors des deux dernières années en raison de soucis de santé, cet infatigable entraîneur et éducateur de l'école de football de la PSDBK a décidé de reprendre du service et de retrouver les bambins, pour continuer sa mission, dans le but de les initier aux notions du football. Bentoura Ali a donc repris cette saison en ayant sous sa houlette les débutants de la PSDBK : «Je suis vraiment très touché par l’accueil que m’ont réservé les dirigeants, les parents des enfants et de toute la famille de la PSDBK, qui est ma deuxième famille. J’étais malade pendant ces deux dernières années. Mais Dieu merci, je vais mieux, malgré mon âge avancé. Je tiens le coup et je suis très ému et très content au même temps de reprendre du service sur les terrains», a-t-il déclaré. Et de conclure : «Je remercie tous ceux qui ont pensé à moi et qui se sont inquiétés sur mon état de santé. Je suis de retour au club, pour apporter ma modeste expérience dans le domaine de la formation et aider ces enfants à s’épanouir, pour améliorer leurs qualités techniques dans leur sport préféré».

