Cap sur le RC Relizane

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 255 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB poursuivent leur préparation au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa pour le prochain match contre le RC Relizane programmé pour vendredi prochain à 16 heures, comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis.

Les capés de Mounir Zeghdoud ont repris le travail dimanche passé après un stage bloqué à Alger suivi d’un match amical contre le NARBR qu’ils ont gagné par 2/1. Ils sont ainsi armés d’une grande volonté pour décrocher une seconde victoire après celle du WAT pour se rapprocher plus du peloton de tête et garder leurs chances intactes pour jouer l’accession. Le staff technique fait de son mieux pour remonter le moral du groupe en discutant au maximum avec les joueurs, et aussi réunir les meilleures conditions possibles de travail tout en étant un intermédiaire avec la direction. Après l’installation du comité délégué, les choses commencent à s’améliorer et les joueurs s’estiment mieux considérés surtout par la présence de la majorité des membres de ce comité lors des entrainements, un point non négligeable dans le travail de groupe. Concernant le volet financier, les joueurs qui réclament quatre mensualités ont été rassurés par les dirigeants la semaine passée, ceux-ci leur ont promis un à deux salaires lors des prochains jours car le comité directeur attend le retour de Boualem Tiab pour concrétiser la promesse faite aux joueurs.

Vers la libération de Merbah

La direction de la JSMB est à la recherche de deux défenseurs pour renforcer le compartiment défensif qui sera capable de défendre les couleurs du club lors de cette seconde phase qui s’annonce très difficile. Si le club arrive à dénicher deux défenseurs, les dirigeants Béjaouis libèreront officiellement Merbah Malik qui n’arrive plus à entrer dans les plans de Zeghdoud, ces dernières semaines. Ainsi, il est fort probable qu’il sera le 4e joueur à être libéré lors de mercato hivernal.

Z. H.