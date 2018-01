«La phase retour sera très difficile»

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 306 lecture(s)

Dans cet entretien, l’entraîneur en chef du MOB revient sur le stage de Tipaza. Il évoque aussi le prochain match de son club et la phase retour.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez repris le travail aprèsun stage de 6 jours à Tipaza. Un commentaire ?

Zeghdoud Mounir : Effectivement, après une journée de repos et 6 jours d’intense travail à Tipaza, nous avons repris avec la présence de tout le monde dans de bonnes conditions, chose qui promet beaucoup.

Comment évaluez-vousle stage de Tipaza ?

Il a été une réussite totale car nous avons appliqué à la lettre le programme tracé. Nous avons axé notre travail sur le volet physique pour être fin prêt pour la seconde phase du championnat qui s’annonce très difficile pour toutes les équipes. Aussi, nous allons poursuivre ici à Béjaïa la préparation pour entamer la reprise avec de bons résultats ce qui va booster le groupe à aller de l’avant et réaliser le meilleur parcours possible.

Un match très important vous attend vendredi prochain contre le RCR. Comment l’aborderez-vous ?

Nous allons jouer pour la gagne car on n’a pas d’autres choix. Un bon résultat nous motivera pour la suite du championnat où on veut rebondir et nous relancer pour la course à l’accession qui reste notre objectif principal.

Après avoir libéré certains joueurs, le club n’a assuré qu’une seule recrue, en l’occurrence le gardien Khedairia. Y aura-t-il d’autres nouveaux éléments ?

Concernant Sofiane Khedairia, je pense qu’il sera d’un grand apport pour le club en connaissant ses qualités, qu’il nous a montrés à l’ESS. Nous sommes en contact avec certains joueurs qu’on souhaite recruter, mais pour le moment, rien de concret car ils sont sous contrats avec leur équipe, et cela nécessite toute une gymnastique pour trouver un terrain d’entente. Pour les libérés, la liste reste ouverte et elle peut comprendre d’autres joueurs d’ici le 15 janvier.

Êtes-vous optimiste pour la phase retour ?

Bien sûr que je le suis, sinon qu’est qu’on fait ici. On est à 2 points du troisième, ce qui veut dire que nos chances pour l’accession sont intactes, et il suffit de bien négocier le début pour entamer la suite avec un moral au beau fixe. Le retour sera encore plus difficile que l’aller car il y aura le réveil de certains clubs ayant raté la première phase, alors que ceux qui ont affiché leurs ambitions de jouer l’accession, essayeront d’imposer leur suprématie et leur domination.

Les supporters attendent beaucoup. Un message à leur transmettre ?

J’espère qu’ils ont encore confiance en leur équipe et qu’ils restent derrière leur club dans les moments difficiles. Nous disposons de joueurs qui manquent de beaucoup d’expérience, ils ont besoin d’un soutien. Nous allons faire le maximum pour redresser la barre et renouer avec les bons résultats qui vont nous rapprocher plus du podium et de l’objectif tracé, à savoir l’accession en ligue 1.

Entretien réalisé par Z. H.