Bonne ambiance à la reprise

Les joueurs du MOB ont repris le travail avant-hier soir avec la présence de quasiment tous les joueurs, excepté Yacine Salhi, blessé à la cheville lors du dernier match de coupe contre l’ESMK. Il se pourrait même que le joueur rate le prochain match contre l’ASMO, programmé pour vendredi prochain au stade Bouakal d’Oran. Le coach Biskri a, comme d’habitude, réuni les joueurs avant le début de la séance pour leur demander d’oublier vite le match de coupe et de ne se concentrer que sur la prochaine rencontre. Il leur a aussi demandé d’éviter certaines erreurs commises à Blida, tels le manque de concentration devant les bois, l’excès de précipitation... Pour la préparation, le staff technique a établi un programme bien étudié pour récupérer des efforts consentis lors du stage bloqué de Blida et du match de coupe d’Algérie, pour que le groupe soit prêt vendredi contre l’ASMO, un match qui revêt une grande importance pour les camarades du revenant Rahal, aspirant à continuer sur cette cadence de bons résultats. La qualification en coupe d’Algérie sera une motivation pour les joueurs lors de cette seconde phase, pour garder cette place au podium et aller le plus loin possible en Dame coupe et pourquoi pas rééditer l’exploit de 2015. A noter que le MOB affrontera lors des 16es de finale de cette compétition populaire le MB Hssasna.

L’opération recrutement peine à redémarrer

Apres avoir assuré les services de Hichem Cherif, la direction du MOB n’a pas encore trouvé les oiseaux rares qu’elle recherche, même si le coach a avoué que la direction est en contact avec plusieurs joueurs et gardiens. Les dirigeants ciblent à renforcer les postes de gardien de but, de milieu récupérateur et de milieu offensif. D’après une source, les prochaines heures apporteront du nouveau concernant le recrutement, car plusieurs joueurs convoités attendent la décision de la CRL, pour récupérer leur libération, chose qui va concrétiser leur éventuel transfert au MOB.

La direction menace les entraîneurs des petites catégories de licenciement

La grève à laquelle ont appelé les entraîneurs des petites catégories et des U21, les staffs médicaux et les fonctionnaires du club a été enclenchée. Et pour prouver leur détermination à aller jusqu’au bout, les staffs médical et technique ne se sont pas déplacés avec les joueurs des U16 et U17, avant-hier, à Skikda pour y affronter la JSMS locale. Ces derniers étaient accompagnés seulement du secrétaire général. D’après une source proche des affaires du club, la direction du MOB menacerait les grévistes de licenciement s’ils ne rejoignent pas leurs postes. La rue béjaouie est «indignée par ce scandale qui secoue et ternit l’image du club».

