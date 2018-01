Gueraïche exige 800 M

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 760 lecture(s)

À la recherche d’un défenseur axial, le club kabyle a contacté le défenseur du DRB Tadjenanet, Ali Guittoune, pour le convaincre d’opter pour la JSK.

Selon une source fiable, c’est le manager général de la JSK, Karim Doudane, qui a pris attache avec le joueur, vendredi passé, tout en lui demandant le numéro du président du DRB Tadjenanet, Tahar Gueraiche. En dépit du fait que le club kabyle donne une priorité à l’ex-défenseur international, Essaid Belkalem, qui n’a pas encore rendu sa réponse, la JSK a contacté aussi le Malien Omar Konaté et le pensionnaire du DRB Tadjenanet, Ali Guitoune, comme plan B. Cependant, selon cette même source, le président du DRB Tadjenanet a exigé 800 millions, pour libérer son défenseur, ce qui a été considéré comme une somme trop exagérée par les dirigeants de la JSK. Néanmoins, ces derniers sont prêts à recruter Guitoune, si le président du DRB Tadjenanet revoit ses exigences financières à 500 millions. Sur cette dernière somme, Guitoune est prêt à faire l’impasse sur deux mensualités, c’est-à-dire 220 millions que son club lui doit et les 280 millions restants seront payés par la direction de la JSK. Néanmoins, rien n’a été confirmé pour le moment et le dernier mot revient au président du DRB Tadjenanet, vu que le contrat de Guitoune prendra fin au mois de juin prochain. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la JSK sollicite Guittoune. En effet, son transfert échoue à chaque fois, vu les exigences financières du président Gueraïche. Il reste à savoir, néanmoins, si cette fois sera la bonne; c’est ce qu’on saura dans les prochaines journées.

En amical JSK 3 - US Béni Douala 0

La JSK a disputé un match amical avec l’US Béni Douala, avant-hier soir, au stade du 1er Novembre. Cette joute amicale s’est soldée sur le score de 3 buts à 0, en faveur des kabyles. Les deux nouvelles recrues de la JSK, Ziri Hammar et Lues Benyoucef, se sont illustrées, en inscrivant un but chacune. Le troisième but, quant à lui, a été inscrit par l’attaquant en forme, Mehdi Benaldjia. Les kabyles étaient convaincants durant cette rencontre, en attendant la confirmation face à la JSS, vendredi prochain. Les poulains d’Aït Djoudi prétendent à revenir de Béchar avec un bon résultat, et ce pour bien entamer la phase retour du championnat.

Mustapha Larfi