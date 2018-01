«La JSK réalisera une meilleure manche»

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 401 lecture(s)

Le milieu de terrain, Nassim Yettou parle dans cet entretien de plusieurs points concernant son équipe, entre autres, de la qualification de l’équipe en coupe face à la formation de Ben Aknoun, des nouvelles recrues, du match face à la JSS, ainsi que de la suite du parcours de son club.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur la qualification difficile en coupe, face à l’ES Ben Aknoun ?

Nassim Yettou : On a réalisé l’essentiel, à savoir la qualification au prochain tour de cette compétition. C’est ce qu’on retiendra de cette rencontre. Néanmoins, notre rendement n’a pas plu à nos supporters. On travaillera encore plus, afin d’être plus performant à l’avenir. Je suis confiant que le rendement de l’équipe sera meilleur, lors des prochains rendez-vous.

Votre équipe a affronté l’US Béni Douala en amical. Qu’avez-vous à dire sur ce test ?

Même si le résultat n’est pas vraiment important, cette rencontre nous a permis de travailler nos insuffisances. Nous faisons de notre mieux, pour combler les lacunes, et ce afin de montrer un bon visage lors des prochains matches officiels, comme celui qui nous opposera à la JSS, le weekend prochain.

Les dirigeants ont recruté Hammaret Benyoucef, qu’avez-vous à diresur l’opération recrutement ?

J’espère que les nouvelles recrues apporteront un plus à l’équipe. En tant qu’anciens, nous les aiderons, afin qu’ils s’adaptent vite au sein de leur nouveau club. Notre seul objectif est de tirer le club vers le haut, lors de la suite de la compétition.

Comment voyez-vous le match du week-end prochain face à la JSS, qui reste une coriace formation sur son terrain ?

C’est un match très difficile, face à une équipe qui perd rarement des points sur son terrain. Cependant, on ne partira pas de Béchar bredouille. Inchaalah, on réalisera une belle opération, ce qui nous permettra de jouer les prochains matches avec un bon moral.

Vous étiez l’un des meilleurs joueurs de la JSK, lors de la phasealler. Quel est votre objectif pour la phase retour ?

Je travaille d’arrache-pied, afin de réaliser une phase retour meilleure. Je ne lésinerai pas sur les efforts. Mon seul objectif est d’aider mon équipe à réaliser les meilleurs résultats possibles dans les différentes rencontres.

Comment voyez-vous cette phase retour en championnat et en coupe d’Algérie ?

Inchaalah, avec les nouvelles recrues, la JSK sera plus forte et enregistrera de belles performances. On jouera toutes les rencontres avec la ferme intention de réussir les meilleurs résultats possibles. Inchaalah, on sera plus performants que la première manche.

Un dernier commentaire pour conclure ?

Nos supporters ne cessent de nous soutenir; je leur demande de rester derrière l’équipe, et ce jusqu'à la fin de la saison. Je leur promets qu’on fera le maximum, pour enchainer les belles performances, car notre seul objectif est de les voir heureux.

Entretien réalisé par M. L.