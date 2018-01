Chaude explication entre le leader et son dauphin

Par DDK | Il ya 7 heures 24 minutes | 452 lecture(s)

Le championnat division honneur Béjaïa abordera demain après-midi sa dixième journée.

Cinq rencontres sont au programme avec des affiches qui impliqueront les formations du haut du tableau. Ainsi, tous les regards seront braqués vers le stade de Seddouk qui verra le nouveau leader, le RCS, affronter la JSB Amizour. Cette dernière joue la carte de la montée dans un duel déterminant pour les deux équipes. Pour les premiers nommés, en l'occurrence les gars de Seddouk, qui ont ravi le trône au NCB la journée précédente, l'urgence est de négocier positivement cette sortie, pour consolider leur solide fauteuil et poursuivre leur parcours en toute quiétude. Certes sur papier, il n’y a pas photo. Seulement, force est de constater que leur mission s'annonce délicate face au onze de la JSBA. Voilà donc ce qui promet une confrontation palpitante entre deux formations aux objectifs identiques. De son côté, le NCB aura les faveurs des pronostics en accueillant une imprévisible mais coriace formation du CRB Aït R'Zine, qui reste sur une belle spirale de résultats positifs et qui demeure capable de poser des problèmes aux gars du Naceria. Toujours dans le haut de la hiérarchie, l’autre sérieux concurrent à la montée, à savoir le CRB Aokas, qui a laissé filer deux précieux points vendredi dernier, effectuera un court déplacement chez le NB Taskriout, en misant sur les points mis en jeu lui, pour rester dans le sillage du trio de tête. L'autre empoignade est celle qui mettra aux prises les Olympiens d'Akbou, en net déclin, face aux Banlieusards d'Ighil Ouazzoug dans une affiche intéressante à suivre, au vu des capacités des deux teams. Une chose est sûre : on doit s'attendre à un chaud duel entre ces deux équipes qui veulent poursuivre leur ascension vers le haut du tableau. Enfin, dans le bas de la hiérarchie, l’AS Oued Ghir, qui a marqué le pas ses dernières journées, tentera de se refaire une santé en accueillant l'imprévisible mais coriace formation de la Protection civile (CSPC) Béjaïa. Là aussi, on doit s'attendre à un sursaut d'orgueil des gars de l'ASOG, s'ils veulent extirper de la zone dangereuse. Même si, force est de constater, que leur mission s'annonce très ardue face aux pompiers.

Zahir Ait Hamouda