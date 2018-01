«On doit poursuivre sur cette belle dynamique»

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 330 lecture(s)

Hammou Benmaâmar, axial du RC Seddouk, pensionnaire de la division honneur Béjaïa, livre ses impressions sur l'explosive affiche de demain face au dauphin, la JSB Amizour.

La Dépêche de Kabylie: Un mot sur votre dernier match gagné assez difficilement face au NB Taskriout ?

Hammou Benmaâmar: On a affronté une équipe qui avait à cœur de nous accrocher pour améliorer sa position au classement. Mais on n'a pas fait de calculs. On était dans l'obligation d'arracher un résultat positif pour ne pas se laisser distancer par le chef de file, le NCB. Dieu merci, on a répondu présents sur le terrain. On a pris les choses en main dès l'entame du match. Nos efforts ont été récompensés, puisque nous sommes parvenus à arracher les trois points sans dégâts. Et c’est tant mieux pour nous.

Comment est l’ambiance au sein du groupe ?

Bien sûr. Nous avons tout le temps travaillé dans une bonne ambiance. Avec l'état d'esprit qui règne au sein de l’équipe, cette dernière, quoique manquant d’expérience, demeure capable de bousculer la hiérarchie dans ce groupe, composé de formations huppées.

Comment s'annonce la prochaine sortie à Seddouk face au poursuivant immédiat, la JSBA ?

Elle s'annonce difficile face à coriace adversaire qui reste sur un succès à domicile et qui tentera de négocier au mieux sa sortie pour poursuivre son invincibilité. Néanmoins, nous concernant, je pense qu'on n'a pas d’autre alternative que de l’emporter pour conforter notre fauteuil et prendre une option sur notre vis-à-vis. On doit faire le maximum pour arracher les trois points dans ce chaud derby et se permettre par la même occasion d'aborder les rencontres restantes dans de meilleures conditions.

Bien décidés à arracher un résultat positif donc…

Je peux vous assurer que le groupe est très motivé, car on n'a pas d'autre choix que de réussir un bon résultat pour rester dans le haut du classement. Sincèrement, il n'y a aucun calcul à faire. Ce vendredi, on va jouer sans complexe. Et puis, avec l'aide de notre merveilleux public, on est plus que motivés à arracher les trois points mis en jeu. On doit confirmer notre belle forme et être à la hauteur pour ne pas le décevoir.

Quelles seront les clés de la victoire selon vous ?

Les clés de la victoire sont claires. Il suffit de prendre les choses au sérieux dès l'entame du match et éviter de faire pression sur nous-mêmes. Sincèrement, nous avons un jeune et bon groupe en mesure de relever le défi, pour peu que l'arbitrage soit à la hauteur. Car, sincèrement, à deux ou trois reprises, on a été victimes d'erreurs qui ont faussé le résultat. Pour le reste, j'espère que le fair-play l’emportera.

Entretien réalisé par Z. A. H.