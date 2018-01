Tizi-Gheniff et Tadmaït ne se lâchent plus

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 330 lecture(s)

La 13e journée de la division honneur, jouée avant-hier, n’a pas apporté de grands changements en tête du classement. En effet, les deux chefs de file, à savoir l’Olympique de Tizi-Gheniff et le FC Tadmaït, n’ont pas laissé filer l’aubaine d’ajouter trois points à leurs besaces, en s’imposant at home, respectivement, devant l’ES Tigzirt et l’AC Yakouren. Deux succès qui permettent aux deux équipes de garder les commandes au classement avec un match de retard pour les Olympiens de Tizi-Gheniff. Toujours dans le haut du tableau, le CA Fréha s’est offert une ballade de santé devant la lanterne rouge, ’ES Sikh Oumeddour, qui ferme toujours la marche avec toujours zéro point au compteur. Pour sa part, la JS Boukhalfa a été la grande perdante de cette journée, en se contentant d’un nul au stade Oukil Ramdane devant le KC Taguemount Azouz. Un faux pas qui pourrait peser lourdement dans le décompte final pour les Banlieusards de Tizi-Ouzou. De son côté, le RC Betrouna a réalisé une bonne opération en battant l’Etoile de Draâ El-Mizan chez elle, alors que le CRB Mekla, qui restait sur une belle série de bons résultats, a chuté à domicile devant les jeunots du FC Ouadhias, qui sont repartis avec la totalité du gain. Enfin, l’ASC Ouaguenoun continue de broyer du noir, après s’être inclinée de nouveau au stade de Tikobaïne, devant la JSC Ouacifs cette fois-ci .Un nouveau revers qui dénote de la mauvaise santé de la formation de Ouaguenoun, plus que jamais menacée de relégation. A la lecture des résultats de cette 13ejournée, l’étau se resserre de plus en plus en tête du classement avec pas moins de huit équipes qui se bousculent, gardant toutes leurs chances de jouer le titre. Une donne qui promet une suite de parcours des plus palpitantes entre les différents antagonistes qui vont se livrer une véritable bataille à distance pour la conquête du fameux sacre. Notons que la 14e journée débutera demain vendredi avec le déroulement de deux rencontres, dont celle qui mettra aux prises deux mal classés, à savoir la lanterne rouge, l'ES Sikh Oumeddour , avec son tout proche voisin de palier, l'ASC Ouaguenoun.

S. K.