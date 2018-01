Opération rachat pour Draâ El-Mizan…

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 467 lecture(s)

Battue la semaine dernière sur le score large de 5 à 0 par le leader, la JS Bordj Menaïel, l’ES Draâ El Mizan est appelée demain après-midi à se racheter au stade Boumghar de Draâ El-Mizan.

Cette rencontre, entrant dans le cadre de la 13e journée du championnat de la Régionale 2 (groupe A), sera donc une occasion pour les partenaires de Kara de rectifier le tir lors de la réception de l’ES Bir Ghbalou. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir devant un adversaire qui se présentera sur le terrain avec la ferme intention de repartir avec un résultat positif, pour garder le contact avec les équipes du haut du tableau. Ainsi, les capés de Benahmed auront la tâche difficile devant leurs homologues de Bir Ghbalou et doivent sortir le grand jeu, pour espérer empocher les trois points qui seront mis en jeu.

… Et confirmation pour l’OS Moulediouane

De leur côté, les gars de l’OS Moulediouane, qui carburent fort ces derniers temps, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils sont déterminés à gagner d’autres marches au classement, pour se rapprocher davantage des formations du haut du tableau. Après leur dernier succès à Tizi Rached, les poulains de Kamel Arab seront en appel à Bouira chez l’US Auzia. Un match qui s’annonce difficile, mais avec le bon état d’esprit qui anime les camarades de Mohamed Sadaoui, un résultat positif est possible. Il suffit juste d’y croire. Une chose est certaine, les dirigeants, à leur tête le président Walid Kaced, font de leur mieux pour garantir de meilleures conditions au groupe, afin de réaliser un meilleur parcours possible durant cette première moitié de la saison. Pour les autres matchs de la journée, le WR Bordj Menaïel tentera de rebondir lors de la réception de son voisin, le CM Tidjelabine, tandis que la JS M’Chedallah accueillera l’OS El Kseur et ne jure que par la victoire. L’ES Timezrit, de son côté, aura à en découdre avec le MC Bouira et essayera d’enchaîner avec un autre succès, alors que le CR Zemmouri croisera le fer avec le CRB Kherrata. A noter que les matchs de demain sont tous prévus à 14h30. Les deux derniers matchs se joueront samedi à la même heure et mettront aux prises l’US Soummam avec la JS Bordj Menaïel et Gouraya Béjaïa avec l’USM Béjaïa.

Massi Boufatis