Timezrit piège le leader

L’actuel leader de la Régionale 2, l’USM Béjaïa, a concédé sa toute première défaite de la saison face à la lanterne rouge, l’ES Timezrit (1 - 0), mardi dernier, à l'occasion de la 12e journée. Invaincus en onze journées, les hommes de Mohamed Aouimeur n’ont pas réussi à passer l’écueil de la formation de Timezrit qui a déjoué tous les pronostics. Les gars de l’USM Béjaïa étaient, pourtant, donnés largement favoris face à un adversaire loin d’être un foudre de guerre. En effet, le leader a été battu contre toute attente sur son antre par une équipe de Timezrit qu’il a sous-estimée. Une équipe qui a fait montre d’organisation, de prudence, mais surtout d’efficacité lors de la partie, contrairement aux protégés de Mohamed Aoumeur qui sont passés complètement à côté de leur sujet. La seule réalisation de la partie a été signée Benhadad à la 10’. C’est sur ce score d’un but à zéro en faveur des Espérantistes que les 22 acteurs quittent le terrain. Le coup de sifflet final de l’arbitre fut un grand soulagement pour l’équipe de Timezrit qui repart chez elle avec trois points lui permettant de mettre fin à sa série de six matchs sans le moindre succès. En dépit de sa défaite, l’USMB reste toujours leader en compagnie de la JSBM, avec 23 points.

Le MC Bouira chute de nouveau à domicile

Deuxième défaite à domicile pour le MC Bouira devant le club béjaoui de l’US Soummam. Après la défaite concédée face à l’USM Béjaïa, le MCB se fait battre encore une fois. Les visiteurs ont profité de la passivité dont a fait preuve le MCB en première mi-temps pour inscrire l’unique but de la partie. Un premier half où les protégés du coach Tellal Ali étaient méconnaissables et. Ils ont d’ailleurs failli encaisser le premier but dès la sixième minute de jeu, lorsque l’attaquant Izem, d’un tir rageur dans la surface de réparation, a été dégagé courageusement par Nourine. Deux minutes plus tard, c’est au tour de Hamadouche de rater l’ouverture du score, lorsque son tir passe à quelques bribes du cadre. La pression des visiteurs s’accentue et finit par porter ses fruits à la 13’. Les locaux bousculés par leur entraîneur tentent de réagir mais en vain. En seconde mi-temps, le MCB a montré un tout autre visage, en multipliant les offensives, mais en vain. Le score resta inchangé. Le MCB perd une nouvelle fois l’occasion d’engranger les points du match pour se hisser en haut du tableau.

S. H. et M. A.