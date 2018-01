«On doit conforter notre position au classement»

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 269 lecture(s)

Walid Touati, milieu offensif de l’OM, pensionnaire de la division pré-honneur Béjaïa, parle de la préparation de l’équipe en prévision des prochaines rencontres de la phase aller.

Walid Touati : Le moral est au beau fixe. À M’Cisna, on travaille dans le calme absolu et une bonne ambiance y règne. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter.

Comment s'annonce la suite ?

La suite du parcours ne s'annonce pas facile, car on est appelés à disputer des matchs délicats, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On doit impérativement fournir des efforts supplémentaires, pour engranger le maximum de points et éviter des regrets par la suite.

Prêts donc à relever le défi ?

Je peux dire que nous sommes prêts et nous ferons de notre mieux pour terminer la première phase en apothéose. Les matchs restants ne seront pas faciles, car chaque équipe fera de son mieux pour se mettre à l'abri et atteindre ses objectifs. Nous concernant, nous allons tenter le maximum, pour conforter notre position au classement, d'autant plus que nous ne sommes pas encore à l'abri d'une mauvaise surprise.

Que pensez-vous de votre rendement jusque-là ?

Ayant donné le meilleur de moi-même durant tous les matchs, je crois que mon rendement a été positif. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour aider mon équipe. Cela dit, je tacherai d’être encore plus performant à l’avenir.

Entretien réalisé par Z. A. H.